Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, işsizlik oranındaki artış ve ekonomideki yavaşlama sebebi ile Milli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, işsizlik oranındaki artış ve ekonomideki yavaşlama sebebi ile Milli Seferberlik programının ilan edildiğini belirtti.

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında, ÇSGB ile bağlı ve ilgili kurumların bürokratları Eskişehir'de bir takım ziyaretlerde bulunuyor. ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Arat, SGK il Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Milli Seferberliğin altında yatan gerçeğin, işsizlik oranındaki artış ve ekonomideki yavaşlamadan kaynaklandığını aktaran Arat, "Buna bir çözüm getirmek maksadıyla hem yeni tedbirler alıyoruz, hem de sahada olan talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) açıkladığı istihdam teşvikleri de, bu Milli Seferberliğin ortasına oturur bir vaziyettedir" dedi.

İstihdam piyasasını çok hareketlendirecek tedbirler açıklandığını dile getiren Arat, "Bunlardan biri, işbaşı eğitim sayısının 500 bin kişiye çıkarılması oldu. Bu sayının, 100 bin kişisi de özel politika gerektiren gruplara ayırıyoruz. Bunlardan, 50 bini kadınlara, 40 bini engellilere, 10 bini ise eski mahkumlara olmak üzere 3 aylık eğitim programları hayata geçiriyoruz. Bu iş başı eğitimlerin sayısı artırılmakla kalınmıyor, buna bir de ek teşvik getiriyoruz. Bu teşvikle yaklaşık 1 buçuk milyon kişi yararlanacak. Teşvik sayesinde, işveren sadece asgari ücreti ödeyecek. Geriye kalan vergiler ve sigorta primleri 31 Aralık 2017 yılına kadar her ek istihdam, devlet tarafından karşılanacak. Bu programla birlikte, işverenlerinde elini taşının altına koymasıyla, bu yaşadığımız durgunluk dönemi ve kademeli olarak artan işsizliğinde sonuna gelip, tekrar düzlüğe çıkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Seferberlik kapsamında yapacağımız bu toplantılarda, faaliyetlerin planlamasını gerçekleştireceklerini ifade eden Arat, 6 Ocak'ta başladıkları il ziyaretleri kapsamından şuan 48, bu haftaki ziyaretlerle de 60 ilin tamamlanacağını kaydetti.

Basın toplantısının ardından Müsteşar Yardımcısı Arat ve bürokratlar, Eskişehir Sanayi Odasında, oda ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.