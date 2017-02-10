Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Çalışma hayatında milli seferberlik" projesi kapsamında Kilis'e gelen heyet, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Çalışma hayatında milli seferberlik" projesi kapsamında Kilis'e gelen heyet, çeşitli temaslarda bulunduktan sonra toplantılar yaptı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve beraberindeki "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Kilis'e bir heyet çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet, ilk önce Çalışma ve İŞKUR İl Müdür Vekili Erdinç Çamlı ile SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ile bir araya gelerek bilgi aldı. Daha sonra sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir toplantı yapan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, gün boyu esnaf ve sanayiciler ile bir araya gelecekler.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesini başlattığını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu "milli seferberlik" çağrısı karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili "istihdamın nasıl artırılacağı ve çalışma hayatındaki sorunların nasıl giderileceğine dair bir seferberlik kampanyasıdır. Bu kampanyayı Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Konya'da başlattı. O tarihten itibaren de bakanlık bürokratlarımız ve ilgili kuruluşlardan olan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak, toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının bir ayağını da bugün Kilis'te gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ceylan, toplumun bütün kesimleri ile yapacakları toplantıyı rapor haline getirip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na sunacaklarını sözlerine ekledi.