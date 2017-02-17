“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” Projesi

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına hedeflerine yönelik olarak "Çalışma...

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına hedeflerine yönelik olarak "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı başlatıldığını açıkladı.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak 2017 Cuma günü Konya'da "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını başlatmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat 2017 Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin oluşturacakları ilave istihdam için teşviklerle destekleneceklerini açıklamıştır. 09.02.2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazete" de söz konusu istihdam teşviki yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Şurası'nda yeni istihdam teşvikine yönelik olarak açıklamalarında; teşvik kapsamındaki çalışmalara vakit kaybetmeden başlanması, Mart ayına gelindiğinde işsizlik oranında düşüşün sağlanması ve yapılacak çalışmalar neticesinde işsizlik konusunda Türkiye'nin ciddi bir dönüşümü yakalaması gerektiğini ve bu kapsamda yürütülecek çalışmalara tüm illerin katkı vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarımız 81 İl Müdürlüğümüz işverenlerimiz başta olmak üzere tüm sosyal taraflar ile bir araya gelerek yeni teşvik konusunda bilgilendirmelerde bulunmaktadırlar. Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak ilimizde halkın yoğun olduğu yerlerde stantlar açmak, işçi ve işverenler ile ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları üyeleriyle ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek bu konudaki duyarlılığı artırmaktır. Şehit ve gazi yakınları, üniversite öğrencileri, emekli, asgari ücretli, işsiz, engelli ve eski hükümlü, ile İŞKUR" dan destek alarak toplum yararına ve işbaşı eğitim programında çalışan vatandaşlarımıza yönelik ev ziyaretlerinde bulunmak suretiyle varsa sorun ve problemlerini dinlemek görüş ve önerilerini almaktır. Bu kapsamdaki ev ziyaretlerimiz devam etmektedir. Özellikle işveren ve sanayicilerimize yeni teşvik ve istihdam hedeflerimiz aktarılmakta ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik projesi kapsamında İŞKUR teşvik ve destekleri ile ev ziyaretlerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.(EFE)