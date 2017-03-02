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“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” Toplantısı Düzenlendi

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“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” Toplantısı Düzenlendi
Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı "Çalışma Hayatında Milli...

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda açıklamalar da bulunan OBS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, "15 Temmuz menfur girişimin atlatılmasından sonra, ikinci bir saldırı girişimi ekonomimize yapılmıştır.Bu saldırıda gerek milletimizde oluşan milli hassasiyet gerekse devletimizin ekonomimizi rahatlatabilmek için aldığı tedbirler sayesinde bu saldırıda bertaraf edilmiştir" dedi.

Bu nokta da özellikle bazı sektörlere getirilen KDV ve ÖTV indiriminin bu sektörlere rahatlık getirdiğini ifade eden OBS Başkanı Zafer Ergüney, "KOSGEB kanalıyla sağlanan nefes alma kredisi, KGF desteğiyle iş dünyasına sağlanan krediler piyasada da canlanmaya sebep olmuştur. Ayrıca kredilerin ve bazı alacakların yeniden yapılandırılması borçluların nefes almasını sağlamıştır. Cazibe merkezleri programıyla da bölgenin kalkınması hedeflenmektedir. Yine çalışma hayatında milli seferberlik projesi hem kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alınmasına katkı sağlayacağı gibi istihdamında arttırılmasında faydası olacaktır. Biz iş dünyası olarak alınan tedbirlerin hepsini olumlu karşılamakla birlikte her işçinin uzun vadede firmalara getireceği sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir. Şuan da bile Orta Ölçekli İşletmelerde en büyük sıkıntının kıdem tazminatları olduğu ve bazı firmaların batmalarına bile sebep olan bu birikmiş kıdem tazminatları sorununun biran önce çözülmesini de beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

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