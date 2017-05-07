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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu:

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, güçlü bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı sistemi için STK'ların desteğine ihtiyaçları olduğunu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, güçlü bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı sistemi için STK'ların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa'daki STK'lar ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 Nisan'da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Müezzinoğlu, "Artık önümüzde hayır diyen kitlenin de evet diyen kitlenin de ortak hayallerini ve ortak hedeflerini şekillendireceğimiz güçlü bir dönem olacağını inanıyorum. Bunun başarısının alt yapısını ise bu salonu dolduran STK'lar şekillendirilecektir. Sizler bu toplumu temsil etmektesiniz. Dolayısı ile bundan sonra siyasetin dinamiklerinde, ülkenin yönetiminde ve ülke yönetimlerinin vizyonunda sivil toplum örgütleri daha anlamlı, daha değerli ve daha fonksiyonel olmalıdır. Bunu başarabilmeliyiz" dedi.

Müezzinoğlu, "80 milyonun ortak hayalleri, hedefleri ve hak etmişlikleri var. Yani 80 milyon olarak bu milletin hak ettiği bugünden daha güzel ve huzurlu günlerdir. Ayrıştıran çatıştıran veya milletin önüne engeller çıkartarak milletin geri bırakan anlayışlar değil, tam aksine millet ile beraber ortak hedefe yürüyen bir sürecin artık arifesinde olmaktan çıktık. Fiilen içine girdik. 2019 yılına kendimizi ve vizyonumuzu hazırlamak zorundayız. Bunu özellikle STK'lar ve siyasi partilerden talep etmemiz gerekiyor. Sizlerden bu anlamda AK Parti olarak milli iradenin daha güçlü olabilmesi için, güçlü bir parlamentoya ve cumhurbaşkanlığı sistemi için destek bekliyoruz. Bunun için önümüzde yaklaşık 2,5 yıllık bir dönem var" diye konuştu.

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