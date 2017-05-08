Çalıştığı İnşaatta Kafasına Tuğla Düşen İşçi Yaralandı

Afyonkarahisar'da, çalıştığı inşaatın birinci katından kafasına tuğla düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da, çalıştığı inşaatın birinci katından kafasına tuğla düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Erenler mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan Melih D., binanın birinci katından düşen tuğlanın kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan işçi, inşaattaki mesai arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Melih D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.