Çalıştığı Oto Servisini Soyarak Kayıplara Karıştı

Kastamonu'da çalıştığı oto servisinde otomobil parçalarını çeşitli zamanlarda alarak internet üzerinden satmak isteyen işçi, olay anlaşılınca kayıplara...

Kastamonu'da çalıştığı oto servisinde otomobil parçalarını çeşitli zamanlarda alarak internet üzerinden satmak isteyen işçi, olay anlaşılınca kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da eski sanayi sitesinde bulunan bir oto servisinde çalışan boyacı ustası A.F., çeşitli zamanlarda çalıştığı oto servisinde bulunan lastik, navigasyon gibi otomobil parçalarını alarak internet üzerinden satmaya çalıştı. Şimdiye kadar yaklaşık 60 bin TL değerinde otomobil parçası sattığı belirlenen işçi A.F., oto servisinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonrası internetten satılan otomobil parçaları tespit edildi. Yapılan tespitin ardından işçinin sattığı otomobil parçaları bu parçaları satın alan kişilerden geri alınarak oto servisine teslim edildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla kaçarak kayıplara karışan boyacı ustası A.F.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.