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Çalıştırdığı Traktörün Altında Kalan Çocuk Yaralandı

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Çalıştırdığı Traktörün Altında Kalan Çocuk Yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki traktörü çalıştırarak 5 metre yükseklikten şarampole uçup traktörün altında kalan çocuk yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki traktörü çalıştırarak 5 metre yükseklikten şarampole uçup traktörün altında kalan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yukarınasırlı köyünde babasına ait traktörle oyun oynayan Yusuf Özdemir (13), etrafta kimsenin olmadığı sırada traktörü çalıştırıp hareket ettirdi. Traktörle kısa bir mesafe ilerleyen Özdemir, evin yakınlarında bulunan şarampole traktörle birlikte yuvarlandı. Traktörün şarampole yuvarlanmasıyla traktöre bağlı olan römork, traktörün üzerine düştü. Traktörün altında kalan çocuğun yardımına yakınları ile köylüler koştu. Yakınları ile köylüler tarafından traktör altından çıkarılan Özdemir, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine, daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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