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Çalmaya Çalıştığı Araç Sahibi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

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Çalmaya Çalıştığı Araç Sahibi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
Gaziantep'te bir kişi çaldığı minibüs ile kaçarken, kaza yaptı. Olayı fark eden araç sahibine yakalanan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te bir kişi çaldığı minibüs ile kaçarken, kaza yaptı. Olayı fark eden araç sahibine yakalanan şahıs, bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki H.A, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi Adem Serin Sokakta park halinde bulunan 25 yaşındaki H.K'ye ait minibüsü çalıştırarak kaçmaya başladı. Arabanın çalındığını fark eden H.K., eline aldığı bıçak ile koşarak minibüsü yakalamaya çalıştı.

Paniğe kapılan H.A, ise minibüs ile elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası aracı bir daha çalıştıramayan H.A, kendisine yetişen araç sahibi ile tartışmaya başladı. Silah çektiği ileri sürülen H.A ile H.K arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. H.A, aldığı bıçak darbelerinin ardından yayan olarak olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 300 metre yaralı vaziyette kaçan H.A, iki sokak aşağıdaki bir caddede bulunan elektrik direğinin dibinde yere yığıldı.

Hırsızlık olayının ardından bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yerde cansız yatarken bulunan H.A, yapılan müdahalesinde öldüğü belirlendi.

Şahıs, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Bıçağı araçtaki koltuk arasına sakladı

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çalınmak istenen minibüste inceleme yaptı. Ekipler, olayda kullanılan bıçağı minibüsün koltuk arasına gizlenmiş halde buldu. Üzerinde kanların bulunduğu bıçağa el koyan ekipler, minibüs sahibi H.K.'yi gözaltına aldı. ekipler, incelemelerinde H.A'ya ait olduğu tahmin edilen bir tabanca da ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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