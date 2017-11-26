Çaltıcak’ın Kanalizasyon Hattı Yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç'ın Çaltıcak Mahallesi'nde de 154 Mahalle Projesi kapsamında kanalizasyon hattı yenileme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç'ın Çaltıcak Mahallesi'nde de 154 Mahalle Projesi kapsamında kanalizasyon hattı yenileme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü altyapı çalışmaları ile mahalleleri yıllardır özlemle bekledikleri hizmetlerle tanıştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 154 Mahalle Projesi ile Kırkağaç'ın Çaltıcak Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirilmeye başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile mahallede 3 bin 200 metre kanalizasyon hattı modern bir yapıya kavuşacak. Kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından ise mahalleye 14 bin metrekare kilit parke taş döşenecek. Ayrıca, mahallede atıksuların sağlıklı şekilde deşarjı için iki adet foseptik inşa edilecek.

Çaltıcak Mahalle Muhtarı Ramazan Demir, "Çalışmalar iyi gidiyor. Eski hattımız 45 yıllıktı ve tıkanıklıklar yaşanıyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Köyümüzde Cengiz Başkanımızı ağırlamak istiyoruz. Sevincimden söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.