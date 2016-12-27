Çam Otel, Büro Memur-sen Seçimlerine Ev Sahipliği Yaptı

Kızılcahamam Çam Otel, Büro Memur-Sen, 6. Olağan Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı.

Kızılcahamam Çam Otel, Büro Memur-Sen, 6. Olağan Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı.

Çam Thermal Spa&Resort Convention Center Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Oğultürk, "Otelimizde böylesine önemli toplantıların yapılması bizlerin hizmet kalitesiyle doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir. Sadece mekân olarak değil, tüm süreçlerde misafirlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Her kuruma uygun toplantı salonlarımızla yıllardır Oğultürk bünyesinde böylesine önemli toplantılar gerçekleşiyor" dedi.

Oğultürk, otel hakkında da, "Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda 4 yıldır sağlık ve termal turizmi konusunda donatılmış 256 odalı Çam Termal Spa Otel, bölgedeki termal suyu da kullanarak, açık kapalı havuzları, kadın-erkek için ayrı yüzme havuzları, özel aile banyoları, hamamları, sauna ve SPA'lar içeriyor. Suyun arındırıcı gücü ile birlikte, termal sudaki minerallerle bedenen ve ruhen faydalanmak isteyenlere özel hizmetler sunuyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.