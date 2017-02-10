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Çamaşır Asarken 3. Kattan Düştü

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Çamaşır Asarken 3. Kattan Düştü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir apartmanın 3. katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir apartmanın 3. katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay TOKİ konutlarında meydana geldi. M.V. isimli genç bir kız, evlerinin 3. katındaki balkona çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan genç kızın balkondan düştüğünü fark eden komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı genç kızı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç kız, durumunun ağır olması üzerine ambulansla Bursa'ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Çamaşır Asarken 3. Kattan Düştü

Çamaşır Asarken 3. Kattan Düştü

Çamaşır Asarken 3. Kattan Düştü

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