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Çamaşır Makinesinin Altından Gizli Sığınak Çıktı

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Çamaşır Makinesinin Altından Gizli Sığınak Çıktı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir evin mutfak kısmında çamaşır makinesiyle girişi gizlenen...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir evin mutfak kısmında çamaşır makinesiyle girişi gizlenen içerisinde yaşam malzemesi ve mühimmat bulunan sığınak bulundu.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı kırsalında havadan ve karadan terör operasyonu düzenlendi. Teröristlerin kullandıkları sığınak ve barınaklar tespit edilerek birer birer imha edildi.

Doğubayazıt'ın Güngören köyünde düzenlenen operasyonda da boş bir evin mutfak kısmında çamaşır makinesi altında gizli girişi bulunan sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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