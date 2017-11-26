Çambaşı Yaylası'na 'kayak merkezi' açıldı

Ordu'daki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi hizmete girdi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ile ORDUSİAD Başkanı Kadir Engin, 5 yıldızlı otel için protokol imzaladı

Ordu'nun Kabadüz İlçesi'ne bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, törenle hizmete girdi. İşletmesi Türkiye Kayak Federasyonu'na 4 yıllığına devredilen tesis, Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birisi olma özelliğini de taşıyor.

Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, turizm ve spor alanında önem arz eden tesisin kente ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise, "Tesiste 2 adet telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konukevi ve 150 araçlık otopark bulunuyor. Günlük 2 bin 700 kişiye hizmet vereceğimiz tesisimizin yolu gelecek yıl hizmete girmiş olacak. ORBEL ve Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak, 5 yıldızlı otel projesi için çalışma başlattık. Proje yaklaşık 8 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak" dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİ KIŞ DÖNEMİNDE

BU TESİSİMİZE GETİRECEĞİZ

Kayak sporunu toplumun her kesimine yaymak istediklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak kayak sporunu seven öğrencilerimizi kış döneminde bu tesisimize getireceğiz. Ordu Üniversitemiz ve Giresun Üniversitesindeki öğrencilerimiz buradan faydalanacak" diye konuştu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar da burada Türkiye'ye onur verecek kayakçılar yetişmesini temenni etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen kayak merkezi hizmete açıldı.

Protokolün yanı sıra vatandaşlar, telesiyej vasıtasıyla Çambaşı Yaylası'nı kar manzarası eşliğinde izleme imkanı buldu. Kayak sporcuları da kar üzerinde keyifli anlar yaşadı. Törene, Kabadüz Kaymakamı Mehmet Uğur Özerdem, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile çok sayıda kişi katıldı. HHALK / ORDU

OTEL İÇİN İMZALAR ATILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL AŞ ve Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ORDUSİAD) arasında kurulması planlanan 5 yıldızlı otel projesi için de imzalar atıldı. Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Enver Yılmaz ile Dernek Başkanı Kadir Engin, 80 oda ve 110 yatak kapasiteli otel için protokol imzaladı.