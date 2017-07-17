  • BIST 106.218
  • Altın 140,467
  • Dolar 3,5370
  • Euro 4,0548
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 33 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 31 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 28 °C

Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da

» »
Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da
Cambridge Dükü ve Düşesi, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi.

Cambridge Dükü ve Düşesi, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi.

İngiltere Prensi William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, çocukları Prens George ve prenses Charlotte ile birlikte 5 günlük Avrupa ziyaretleri kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi. Dük ve Düşes Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata tarafından başkanlık sarayında kabul edildi.

Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da

Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da

Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da

Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı, Abd’li Ve Alman Büyükelçileri Kabul Etti17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
  • Kyb: "Deaş Lideri Bağdadi Yüzde 99 Yaşıyor"17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:53
  • Nijerya’da Petrol Kuyusunda Patlama: 30 Ölü17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
  • Pakistan Yüksek Mahkemesi’nden Şerif’in Zenginlik İddialarını Değerlendirme17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:03
  • Yemen’de Koleradan Ölenlerin Bin 784’e Yükseldi17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:48
  • Kamerun’da Askeri Bot Battı: 34 Kayıp17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:48
  • Bae’den Siber Saldırı İddialarına Yalanlama17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:28
  • Mescid’i Aksa’nın Kapatılmasını Protesto Eden Kudüslüler Geceyi Sokaklarda Geçirdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
  • Brexit Müzakerelerinin İkinci Turu Başladı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
  • Amerikan İstihbarat Servisi: ’’Donald Trump Jr. Rus Avukat İle Toplantı Yaptığı Dönemde Bizim Korumamız Altında Değildi’’17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti