Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da

Cambridge Dükü ve Düşesi, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi.

Cambridge Dükü ve Düşesi, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi.

İngiltere Prensi William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, çocukları Prens George ve prenses Charlotte ile birlikte 5 günlük Avrupa ziyaretleri kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi. Dük ve Düşes Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata tarafından başkanlık sarayında kabul edildi.