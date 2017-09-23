Cami Avlusunda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Tacettin Veli mahallesi Lise caddesi üzerinde bulunan bir cami avlusunda meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Z.A. ve Ö.Ö., bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Z.A. ve Ö.Ö. tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.