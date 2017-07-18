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Cami İmamı 20 Yerinden Bıçaklandı

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Cami İmamı 20 Yerinden Bıçaklandı
Diyarbakır'da bir imam, namaz tesbihatı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Diyarbakır'da bir imam, namaz tesbihatı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. 20 yerinden bıçaklanan imam, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam namazı sırasında meydana geldi. Yenişehir ilçesine bağlı Dokuz Çeltik Mahallesinde bulunan Kanal Camisi İmamı Osman Deniz, akşam namazının ardından tesbihata başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, imamın yanına gelerek bıçaklamaya başladı. 20 yerinden bıçak darbesi alan Deniz, olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda olan imamın hayati tehlikesi devam ederken, kısa sürede yakalanan saldırgan, emniyete götürüldü.

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