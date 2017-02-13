Cami Tuvaletinde Kilitli Kalan Vatandaşı Polis Kurtardı

Mersin'in Anamur ilçesinde cami tuvaletinde kilitli kalan bir kişi polis tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde cami tuvaletinde kilitli kalan bir kişi polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi'ndeki Akdeniz Camii'nin tuvaletini kullanan bir kişi, cami görevlisinin kapıyı kilitleyip ayrılmasıyla tuvalette mahsur kaldı. Bağırarak yardım isteyen ismi açıklanmayan kişi, sesini duyuramayınca cep telefonuyla 155'i arayarak polisten yardım istedi.

Camiye gelen polis ekipleri, cami imamına durumu bildirdi. İmamın gelmesiyle mahsur kalan vatandaş tuvaletten çıkartıldı.

Çevredeki esnaf, D-400 karayolundan geçen yolcuların namaz için camiye geldiğini, tuvaletler kilitli olduğu için abdest alıp ibadetlerini yapamadıklarını belirtti.