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Camide Müezzine Bıçaklı Saldırı Kamerada

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Camide Müezzine Bıçaklı Saldırı Kamerada
Samsun'da camide ezan okuduktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan müezzinin olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da camide ezan okuduktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan müezzinin olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Camisi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi ezanını okuyan Müezzin İhsan Akoğlu (52), camide bulunan cemaat ile namaz kılmak için hazırlık yaptığı sırada akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.D.'nin (50) bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan müezzin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan M.D. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Asayiş ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası caminin koridorundaki güvenlik kamerasına bıçaklı saldırıyı düzenleyen şahsın cemaat tarafından camiden çıkarılması ve sağlık ekiplerinin koşturup sedye ile yaralı müezzini taşıması saniye saniye kaydedildi. Hastanede ameliyata alınan müezzinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve bıçaklandığı camide bir ay önce göreve başladığı öğrenildi.

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