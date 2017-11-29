Camideki Ses Sisteminin Patladı, Yangın Çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir camide, ses sisteminde meydana gelen patlama sonucu küçük çaplı yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yatsı namazı kılındığı sırada müezzin mahfilinin yanındaki ses sisteminde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamanın ardından caminin halıları alev aldı. Camideki vatandaşlar yangına, söndürme tüpleriyle müdahale etti. Cemaat alevleri yangın tüpleriyle kısa sürede söndürdü. Yaralananın olmadığı olay sonrası camiye gelen Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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