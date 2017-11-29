Camideki Ses Sisteminin Patladı, Yangın Çıktı

İstanbul’un Ataşehir İlçesinde Bir Markete Giren 3 Soyguncu Polisle Çatıştı. Çatışmada Bir Soyguncu Hayatını Kaybederken, Bir Polis İse Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.