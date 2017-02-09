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Camiler Melikgazi’ye Emanet

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Camiler Melikgazi’ye Emanet
Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerinde yer alan camilerin bakım, onarım, çevre düzenleme ve genel temizlik ile cami içi temizliği için özel...

Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerinde yer alan camilerin bakım, onarım, çevre düzenleme ve genel temizlik ile cami içi temizliği için özel ekip oluşturulduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meclis kararı ile ilçe sınırları içerisinde yer alan iki camide halı döşeme ile bahçe düzenlemesinin yapılacağını bildirdi.

İnanç merkezlerini önemsiyoruz

Cami halılarının değiştirilmesi, wc yapımı, onarımları, inşaat malzeme yardımı, cami kubbelerin bakır kaplamaları, yalıtım için mantolama yapılması, pencerelerin değiştirilmesi, çevre düzenlemelerin yapılması gibi birçok hizmetin yerine getirildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yatırım ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Melikgazi belediye Meclisinde karar alındığını belirtti.

Halk ve çevre sağlığı önemli

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 279 caminin bulunduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve ilçe genelinde bulunan 279 cami de hizmet veren Cami Temizlik Ekibi bulunmaktadır. Bu ekip genel temizlik çalışması yapmaktadır. Ancak camilerin birde bakım onarım, eskiyen halıların değiştirilmesi, Wc'lerin yapımı, temizliğinin ve boya gibi eksiklikleri bulunmaktadır. Bunun gibi hizmetin sunulabilmesi için Melikgazi Belediye meclisinden oybirliği ile karar alındı. Köşk Mahallesindeki yangından hasar gören SAFA CAMİSİ ile GERMİR CAMİSİ olmak üzere iki cami de halı yenileme ve genel bakım ile çevre düzenlemesi yapılacaktır"

35 cami kültür varlıkları arasında

Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan 35 caminin ise KAYSERİ KÜLTÜR MİRASI arsında yer aldığını sözlerine ekledi.

Camiler Melikgazi’ye Emanet

Camiler Melikgazi’ye Emanet

Camiler Melikgazi’ye Emanet

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