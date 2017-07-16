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Çamlıca Camii Ve Eyüp Sultan Camii Sela Okunurken Havadan Görüntülendi

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Çamlıca Camii Ve Eyüp Sultan Camii Sela Okunurken Havadan Görüntülendi
"Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" programı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 90 bin camide saat...

"Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" programı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 90 bin camide saat 00.13'te sela okundu. Çamlıca Camii ve Eyüp Sultan Camii sela okunurken havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" programı kapsamında Türkiye genelinde 90 bin camide saat 00.13'te eş zamanlı sela okundu. İstanbul'da Çamlıca Camii ve Eyüp Sultan Camii sela okunması sırasında havadan görüntülendi.

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