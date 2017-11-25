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Çamlıca Okullarında Öğretmenler Günü Etkinliği

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Çamlıca Okullarında Öğretmenler Günü Etkinliği
Malatya Özel Çamlıca Okulları'nda 24 Kasım Öğretmenleri Günü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Malatya Özel Çamlıca Okulları'nda 24 Kasım Öğretmenleri Günü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Özel bir otelde gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Okul Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenleri Günü'nü kutlayarak geceye katılan herkese teşekkür etti.

Sarıtaç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çamlıca Malatya Okulları olarak, bizler ülkesini, bayrağını, atasını seven, annesine, babasına, vatanına hizmetkar olma ideali ile nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu gün 24 Kasım öğretmenler günü, ülkemiz her köşesinde bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ne mutlu ki bizler öğretmen olduk, ne mutlu ki bizler bu ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiriyoruz"

Konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde öğretmenler eğlendi.

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