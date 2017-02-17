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Çamlıca Okullarında “Türk-islam Bilim Adamları” Sergisi Açıldı

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Çamlıca Okullarında “Türk-islam Bilim Adamları” Sergisi Açıldı
Özel Malatya Çamlıca Okullarında "Türk-İslam Bilim Adamları" sergisi açıldı.

Özel Malatya Çamlıca Okullarında "Türk-İslam Bilim Adamları" sergisi açıldı.

Özel Malatya Çamlıca Okulları sosyal bilgiler öğretmeni Erhan Arslan tarafından hazırlanan sergide, bilim tarihinin temellerini oluşturan Türk-İslam bilim adamlarının kısa biyografileri, eserleri, buluşları ve resimleri yer alıyor.

Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören sergi hakkında bilgiler veren sosyal bilgiler öğretmeni Erhan Arslan, "Bilim alanında keşiflerin birçoğu 9.yüzyıldan 14.yüzyıla kadar dönemin en ileri uygarlığı olan Türk ve İslam uygarlığının ürünüdür. Buluşlarıyla uygarlığa vesile olan Türk ve Müslüman bilim adamları ilerlemenin yolunu açmışlar, Avrupa'nın üzerine bir İslam güneşi gibi doğarak Avrupa'yı bilimsel alanda etkilemiş ve Avrupa'daki birçok bilimsel gelişmeye öncülük etmişlerdir. Bizler de bu büyük bilim adamlarını öğrencilerimize tanıtmak istedik" diye konuştu.

Çamlıca Okullarında “Türk-islam Bilim Adamları” Sergisi Açıldı

Çamlıca Okullarında “Türk-islam Bilim Adamları” Sergisi Açıldı

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