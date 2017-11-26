Çamlıkoy Tabiat Parkında İnceleme Ve Denetlemeler Yapıldı

Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Çamlıkoy Tabiat Parkında Orman ve Su İşleri İstanbul 1. Bölge Müdürü Resul Doğan incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Çamlıkoy Tabiat Parkında Orman ve Su İşleri İstanbul 1. Bölge Müdürü Resul Doğan incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Çamlıkoy Tabiat Parkında inceleme ve denetlemelerde bulunan Bölge Müdürü Resul Doğan'a Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal eşlik etti.

Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay tarafından tabiat parkı ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Resul Doğan çalışmalarda başarılar diledi.