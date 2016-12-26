Çamura Batan Kamyonete Yardım Ederken Altında Kalarak Hastanelik Oldu

Samsun'da bir kişi çamura batan kamyonete yardım ederken aracın altında kalarak hastanelik oldu.

Samsun'da bir kişi çamura batan kamyonete yardım ederken aracın altında kalarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Çakır (34) idaresindeki 55 ACJ 01 plakalı kamyonet dönüş yolu olmadığı için yolu geri geri gitmek isteyince çamura saplandı. Bu sırada kamyonetin üzerine çıkarak ağırlık yapıp sürücüye yardım etmek isteyen Osman Onaç (58) bir anda aracın üzerinden düşerek kamyonetin altında aldı. Sürücü aynadan şahsı göremeyince aracı durdurdu. Kamyonetin altında kalarak ölümden dönen Osman Onaç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.