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Çamura Saplanan İnek 2 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

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Çamura Saplanan İnek 2 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde su kanalına düşerek çamura saplanan inek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda 2 saatlik çalışmayla...

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde su kanalına düşerek çamura saplanan inek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sarayköy ilçesi Caber Mahallesinde Taner Yılmaz'a ait inek, su kanalına düşerek, çamura saplandı. Taner Yılmaz, ilk önce ineği kendisi kurtarmak istese de, başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sarayköy Şubesi ekipleri 2 saatlik titiz ve yoğun çalışmanın ardından su kanalına düşerek, çamura saplanan inek sağlam olarak kurtarılarak, sahibi Taner Yılmaz'a teslim edildi.

İneği sağlam kurtarılan Taner Yılmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Çamura Saplanan İnek 2 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Çamura Saplanan İnek 2 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Çamura Saplanan İnek 2 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

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