Çan Belediyesi’nden Hem Güldüren Hem Düşündüren Tiyatro Gösterisi

Son 8 yıldır Çan'da yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler hız kesmeksizin devam ediyor.

Son 8 yıldır Çan'da yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler hız kesmeksizin devam ediyor. Çan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro gösterisiyle, Çanlıların güzel bir akşam geçirmelerini sağladı.

Çan Belediyesi Morris Tiyatro Sanat Topluluğu'nun hazırladığı tiyatro gösterisi Çan Belediyesi Düğün Salonu'nda sahnelendi. Tiyatro etkinliği ile salonu tıka basa dolduran Çanlılar, harika vakit geçirdiler. Tiyatro gösterisine katılan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, genç yeteneklere teşekkür edip çiçek takdim etti. Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kuzu, "Sanat, bir mirastır ve geleceğe aktarılmalıdır. Bundan ötürü biz de sanata dair sayısız etkinlikler gerçekleştirdik bugüne dek. Çocukların, hanımların yararlanabileceği Çan Belediyesi Sanat Atölyesini faaliyete geçirdik. Kısacası sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda sayısız icraatımız oldu. Bu anlamda Çan Belediyesi Morris Tiyatro ve Sanat Topluluğu'na da her daim destek verdik, yanlarında olduk. Ayrıca bu akşam sergilemiş oldukları tiyatro gösterisi çok güzeldi. Yazan, yöneten ve oyunu sergileyen tüm oyuncularına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.