Can Cangök: "Çok İyi Oynadığımızı Söyleyemem"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Play-off'a kendimizi atma hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Play-off'a kendimizi atma hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz" dedi.

Cangök, Deplasmanda 2-1 galip geldikleri Adana Demirspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, "Kendi adımıza çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Maç içerisinde çok git gel oldu. Adana Demirspor'da çok pozisyona girdi. İkinci yarı Erayla girdiğimiz pozisyonu net gol pozisyonunu değerlendiremedik. Oyunda bugün istediklerimizi yapamadık. Adana Demirspor da oyunu kitledi, bizi oynatmamak için. Zevksiz bir maç oldu, geldiğimizden beri oynadığımız en kötü maçlardan biri. Çok iyi oynadığımız birçok maçı da kaybettik. Kötü oynayıp 3 puanı alan biziz. Adana Demispor'a ve Engin hocaya bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Balıkesir'den şehidimiz vardı. Onun için kolumuza siyah bant taktık. Allah rahmet eylesin. Futbolun içinde kötü oynadığımız maçlar var. Bu da onlardan biri. İlk yarı maçı önde bitirebilirsek çok daha farklı olurdu. Sıcak havaya da futbolcularımız alışkın değil. Sezon başından beri 11-12 oyuncu ile oynuyoruz. Ara sıra onların da kötü oynarken kazanma hakkı var. Play-off'a kendimizi atma hedefimiz var. Bunu başarmak istiyoruz. Az kadro ile oynamak bazen dezavantaj, bazen avantaj. Oyuncuları dinlendirmeden oynatıyoruz. Burak sakatlansa yerine oynayacak oyuncumuz yok. Kötü oynayanı oyunda tutmak zorunda kaldık. Ama futbolcular birbirini iyi tanıyor bu avantaj. Futbolcularda zihinsel yorgunluklar başladı. Bu bizim için sıkıntı. Futbolcu sahada mutlu olmalı, seyirciyi de mutlu olmalı. Deplasmanda da olsun, kendi sahamızda da olsun güzel oynamaya, pas yaparak çıkmaya, oyunu çirkinleştirmemeye çalışıyoruz" dedi.