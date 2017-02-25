  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Can Cangök: "Çok İyi Oynadığımızı Söyleyemem"

» »
Can Cangök: "Çok İyi Oynadığımızı Söyleyemem"
Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Play-off'a kendimizi atma hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Play-off'a kendimizi atma hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz" dedi.

Cangök, Deplasmanda 2-1 galip geldikleri Adana Demirspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, "Kendi adımıza çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Maç içerisinde çok git gel oldu. Adana Demirspor'da çok pozisyona girdi. İkinci yarı Erayla girdiğimiz pozisyonu net gol pozisyonunu değerlendiremedik. Oyunda bugün istediklerimizi yapamadık. Adana Demirspor da oyunu kitledi, bizi oynatmamak için. Zevksiz bir maç oldu, geldiğimizden beri oynadığımız en kötü maçlardan biri. Çok iyi oynadığımız birçok maçı da kaybettik. Kötü oynayıp 3 puanı alan biziz. Adana Demispor'a ve Engin hocaya bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Balıkesir'den şehidimiz vardı. Onun için kolumuza siyah bant taktık. Allah rahmet eylesin. Futbolun içinde kötü oynadığımız maçlar var. Bu da onlardan biri. İlk yarı maçı önde bitirebilirsek çok daha farklı olurdu. Sıcak havaya da futbolcularımız alışkın değil. Sezon başından beri 11-12 oyuncu ile oynuyoruz. Ara sıra onların da kötü oynarken kazanma hakkı var. Play-off'a kendimizi atma hedefimiz var. Bunu başarmak istiyoruz. Az kadro ile oynamak bazen dezavantaj, bazen avantaj. Oyuncuları dinlendirmeden oynatıyoruz. Burak sakatlansa yerine oynayacak oyuncumuz yok. Kötü oynayanı oyunda tutmak zorunda kaldık. Ama futbolcular birbirini iyi tanıyor bu avantaj. Futbolcularda zihinsel yorgunluklar başladı. Bu bizim için sıkıntı. Futbolcu sahada mutlu olmalı, seyirciyi de mutlu olmalı. Deplasmanda da olsun, kendi sahamızda da olsun güzel oynamaya, pas yaparak çıkmaya, oyunu çirkinleştirmemeye çalışıyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından25 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Karabükspor, Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Hakan Ünal: “Yeni Mahalle Maçına Hazırız”25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Tff 1. Lig25 Şubat 2017 Cumartesi 17:08
  • U23 Türkiye Bayan Güreş Şampiyonası’nda İlk Gün Sona Erdi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Spor Toto Basketbol Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Spor Toto Süper Lig25 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti