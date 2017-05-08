TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Manisaspor ile karşılaşan Balıkesirspor sahadan 1-2 mağlup ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Manisaspor ile karşılaşan Balıkesirspor sahadan 1-2 mağlup ayrıldı.

Manisaspor karşılaşması sonrası maç ile ilgili görüşlerini açıklayan Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök, "Manisaspor'u galibiyetlerinden dolayı kutluyorum" dedi. Cangök, "Çok kötü oynamadığımız bir maç oldu. Topun bizde kalmasını istedik ve bunu başardık. Rakibin galibiyete daha çok ihtiyacı vardı. Bizim kadro olarak sıkıntılarımız vardı. Manisaspor'u galibiyetlerinden dolayı kutluyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Söyleyecek bir şey yok. Futbol şansı Manisaspor'dan yanaydı. Abdulkadir üçüncü bölgede yalnız kaldı. Onlar Perovic'i geriye çekerek etkili oldular. Maçın geneli böyle geçti" dedi.