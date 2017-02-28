  • BIST 87.478
  • Altın 145,991
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 8 °C

Can Yılmaz ve Zafer Alagöz SES Okulları'nda

»
Can Yılmaz ve Zafer Alagöz SES Okulları'nda
Samsun SES Okulları'da oyuncu Zafer Alagöz ve komedyen Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz, öğrencilerle buluşarak deneyimlerini aktardı

Samsun SES Okulları, muhteşem bir etkinliğe imza attı. Oyuncu ve Haşırt Dı Bilekbord adlı kitabın yazarı Zafer Algöz, komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Kilişe Hayatlar Matbaası adlı kitabın yazarı Can Yılmaz, düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Algöz ve Yılmaz öğrencilere deneyimlerini aktardı. Etkinliğe, Ses Okulları Kurucu Genel Müdürü Yaşar Batur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

KURTULUŞ ŞEHRİ SAMSUN
Samsun'a ikinci defa geldiğini anlatan oyuncu Zafer Algöz, "Samsun kurtuluş şehri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı şehir. Buraya ikinci defa geliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Öğrencilere tavsiyem istediğiniz mesleği seçin. Beni ailem yönlendirdi oyuncu olmam yönünde. Lise yıllarında tiyatro eğitimine başladım. Yaz tatilerinde harçlığımı çıkarmak için tiyatrolarda oynuyordum. Okul arkadaşlarımızla birşey yapmıştık. 52 kişi sahip olmak istediği mesleği deftere lise yıllarında yazmıştı. Yıllar sonra o listeye baktığımızda sadece 3 kişinin istediği mesleği yaptığı gördük. Kimisi uçak mühendisi oldu, kimisi yüzbaşı. Bende istediğim mesleği yapan kişiler arasıdaydım. Hayat çok kısa. İstediğiniz mesleği yapmak yönünde girişimleriniz olsun ve asla pes etmeyin" dedi.

KİTAP OKUYUN, İZLEYİN, ÖĞRENİN
Daha sonra konuşan Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz ise öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Kitap okumanın kişisel gelişim noktasında çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Hiçbirşey işime yaramaz diye düşünmeyin. Bakın izleyin, öğrenin, kaydedin. Bu bu bilgiler ilerde illaki işinize yarayacaktır" diye konuştu.

konferans-(1).jpgkonferans-(4).jpgkonferans-(6).jpgkonferans-(7).jpg

konferans-(2)-002.jpgkonferans-(3)-001.jpgkonferans-(5)-001.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultan'ın torunu Osmanlıyı anlattı25 Şubat 2017 Cumartesi 19:29
  • Canik'te eğlenceli konferans25 Şubat 2017 Cumartesi 19:25
  • Atıkları sanata dönüştürdü25 Şubat 2017 Cumartesi 06:25
  • Tosca yeniden sahnede24 Şubat 2017 Cuma 19:11
  • OMÜ İletişim'e iki ödül24 Şubat 2017 Cuma 18:41
  • Bulvar AVM'de müzik zamanı23 Şubat 2017 Perşembe 18:02
  • SAMDOB'dan sıradışı dinleti21 Şubat 2017 Salı 18:54
  • Türkiye’de 2016 Yılında Kişi Başına 8.4 Kitap Düştü20 Şubat 2017 Pazartesi 13:53
  • Telekom Lisesi Polonya'da20 Şubat 2017 Pazartesi 00:11
  • Başsavcı Vekili'nin fotoğrafları takvim oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti