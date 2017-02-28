Can Yılmaz ve Zafer Alagöz SES Okulları'nda

Samsun SES Okulları'da oyuncu Zafer Alagöz ve komedyen Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz, öğrencilerle buluşarak deneyimlerini aktardı

Samsun SES Okulları, muhteşem bir etkinliğe imza attı. Oyuncu ve Haşırt Dı Bilekbord adlı kitabın yazarı Zafer Algöz, komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Kilişe Hayatlar Matbaası adlı kitabın yazarı Can Yılmaz, düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Algöz ve Yılmaz öğrencilere deneyimlerini aktardı. Etkinliğe, Ses Okulları Kurucu Genel Müdürü Yaşar Batur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

KURTULUŞ ŞEHRİ SAMSUN

Samsun'a ikinci defa geldiğini anlatan oyuncu Zafer Algöz, "Samsun kurtuluş şehri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı şehir. Buraya ikinci defa geliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Öğrencilere tavsiyem istediğiniz mesleği seçin. Beni ailem yönlendirdi oyuncu olmam yönünde. Lise yıllarında tiyatro eğitimine başladım. Yaz tatilerinde harçlığımı çıkarmak için tiyatrolarda oynuyordum. Okul arkadaşlarımızla birşey yapmıştık. 52 kişi sahip olmak istediği mesleği deftere lise yıllarında yazmıştı. Yıllar sonra o listeye baktığımızda sadece 3 kişinin istediği mesleği yaptığı gördük. Kimisi uçak mühendisi oldu, kimisi yüzbaşı. Bende istediğim mesleği yapan kişiler arasıdaydım. Hayat çok kısa. İstediğiniz mesleği yapmak yönünde girişimleriniz olsun ve asla pes etmeyin" dedi.

KİTAP OKUYUN, İZLEYİN, ÖĞRENİN

Daha sonra konuşan Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz ise öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Kitap okumanın kişisel gelişim noktasında çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Hiçbirşey işime yaramaz diye düşünmeyin. Bakın izleyin, öğrenin, kaydedin. Bu bu bilgiler ilerde illaki işinize yarayacaktır" diye konuştu.