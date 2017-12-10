Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Yeniden Açıldı

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri tarafından kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sabah saat 09.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte Boğaz, saat 17.00'de çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı.