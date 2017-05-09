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‘Çanakkale Geçilmez’ savunması

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‘Çanakkale Geçilmez’ savunması
Samsunspor'a karşı 11 kişiyle defans yapan ve 'Çanakkale Geçilmez' anlayışıyla ataklara göğsünü siper eden Giresunspor, ceza alanı içerisinde Kırmızı-Beyazlı ekibe adım atacak yer bırakmadı

Samsunspor’un son dakikalarda attığı golle 1-0 kazandığı Giresunspor maçında objektiflere yansıyan fotoğraflar, rakibin nasıl katı bir savunma yaptığını gözler önüne serdi. Adeta ‘Çanakkale Geçilmez’ anlayışı ile takım halinde savunma yapan Giresunspor, galibiyetten çok bir puan hesapları yaparak Kırmızı-Beyazlıların karşısına çıktı. Ancak bu kilidi maçın ikinci yarısında oyuna giren Gökay İravul son dakika golüyle açtı.

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