Çanakkale Gençlerinden Mehmetçiğe Mektup

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Ticaret Lisesi öğrencileri "Çanakkale Gençlerinden Kahraman Mehmetçiğe" adlı bir sosyal çalışma gerçekleştirdi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Ticaret Lisesi öğrencileri "Çanakkale Gençlerinden Kahraman Mehmetçiğe" adlı bir sosyal çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerin yazdıkları moral mektupları, veliler ve okul öğretmenleri tarafından Çanakkale'ye özgü gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemeleri ile birlikte Hakkari ve Suriye'de vatan nöbetindeki askerlere yollandı.

Okul Müdürü Birgül Uyar Sarı yapılan etkinliğin, vatan nöbetindeki kahraman Mehmetçiğin ülkenin en batı ucundaki Çanakkale'yi, burada kendilerine minnettar olan öğrenci kardeşlerini ve "Çanakkale ruhunu', gençlerin de kahraman Türk Askerinin kutsal varlığını hissetmeleri, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güclendirmeleri amacıyla düzenlendiğini söyledi. "Çanakkale Ruhu" temalı film gösteriminin ardından öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı duygu dolu mektuplardan biri 10.sınıf öğrencilerinden Rabia Yılmaz tarafından okundu. Program kahramanlık türkülerinin ardından toplanan Çanakkale yöresel ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan kolilerin sevkiyat araçlarına taşınması ile devam etti.

Truva Turizme ait özel otobüs ve PTT araçları öğrenciler tarafından bizzat taşınan malzemeleri teslim alarak Hakkari ve Suriye'nin Elbab bölgesine ulaştırmak üzere yola çıktı. Araçlar törene katılanlarca el sallayarak uğurlandı. Programa Suriye'de şehit olan Çanakkaleli Kıvanç Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Merkez Komutanı Dnz.Kd.Albay Necmettin Sarı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Okul Müdürleri ve veliler katıldı.