Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği’nde Sınar Dönemi

Çanakkale Görsel Tanırım Derneği, Olağan Üstü Genel Kurulu düzenleyerek başkanlığa Ercan Sınar'ı getirdi.

Çanakkale Görsel Tanırım Derneği, Olağan Üstü Genel Kurulu düzenleyerek başkanlığa Ercan Sınar'ı getirdi.

Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği 2 Aralık 2017 tarihinde olağan üstü genel kurul düzenleyerek yeni yönetim kuruluyla 2018 yılına daha emin adımlarla ve birbirinden ilginç projelerle girmeyi planlıyor.

2017 Yılında adını TroyAirFest ile duyuran Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği, 2018 yılında daha şeffaf bir yönetim anlayışı ile Sn. Ercan Sınar önderliğinde, irili ufaklı birçok projeyle Çanakkale'ye hizmet etmeyi hedefliyor.

Yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle; Başkan: Ercan Sınar, Başkan Yardımcısı: Murat Öztürk, Başkan Yardımcısı: Mehmet Şahin, Sayman: Alaattin Özcan, Genel Sekreter: Mehmet Kırcı,

Yönetim Kurulu Üyesi: Tahir Orhan, Yönetim Kurulu Üyesi: Fatih Dizman