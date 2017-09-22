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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencileri ’ İlk Adımda, Dost Eli’ Standıyla Bilgilendirdi

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencileri ’ İlk Adımda, Dost Eli’ Standıyla Bilgilendirdi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, kentte üniversiteye yeni başlayan öğrencileri, açtığı "İlk Adımda, Dost Eli" standıyla üniversite içerisinde...

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, kentte üniversiteye yeni başlayan öğrencileri, açtığı "İlk Adımda, Dost Eli" standıyla üniversite içerisinde karşılaşabilecekleri sorunlar ile terör örgütleri ve suç odaklarının eleman kazanma faaliyetlerine karşı bilgilendirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 2017-2018 Akademik Yılı'nın başlamasıyla birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrencileri, üniversite içerisinde karşılaşabilecekleri sorunlar ile terör örgütleri ve suç odaklarının eleman kazanma faaliyetlerine karşı bilgilendirmek amacıyla Terzioğlu Yerleşkesi'nde "İlk Adımda, Dost Eli" adlı stant çalışması yaptı.

Bir hafta boyunca açık olan stantta, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü mensupları öğrencileri terör örgütleri ve suç odakları konusunda bilgilendirdi.

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