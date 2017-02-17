Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çanakkale" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çanakkale" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı kültürel etkinlikler kapsamında lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik önemli bir yarışma düzenliyor. Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Savaşları'nı öğrencilerin bütün detaylarıyla daha iyi anlamaları amacıyla "Çanakkale" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, öğrencilerin Çanakkale kara, deniz, hava savaşları hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, bu savaşların kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini öğrenmelerinin amaçlandığı etkinlikte, yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yarışmaya girmemiş olması gerekiyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya'daki lise ve dengi okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin katılabileceği şiir yarışmasına başvurular 10 Mart 2017 tarihinde sona erecek.

10 Mart 2017 tarihinde sona erecek olan başvuruların, Yarışma Yürütme Kurulu tarafından değerlendirileceği ve sonuçlarının Nisan ayı sonunda açıklanacağı belirtildi. Birinciye bin, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 lira ödülün verileceği yarışmada, ayrıca mansiyon olarak da 3 yarışmacıya 100 lira para ödülü ile kitap hediye edilecek.

Detaylı bilgi ve iletişim için

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çanakkale" konulu şiir yarışması ile ilgili geniş ve detaylı bilgilerin; www.malatya.bel.tr internet adresinden, 0422 377 19 29 nolu telefondan, veya Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünden alınabileceği kaydedildi.