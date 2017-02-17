  • BIST 88.233
  • Altın 146,863
  • Dolar 3,6773
  • Euro 3,9139
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 2 °C

"Çanakkale" Konulu Şiir Yarışması Düzenlenecek

» »
"Çanakkale" Konulu Şiir Yarışması Düzenlenecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çanakkale" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çanakkale" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı kültürel etkinlikler kapsamında lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik önemli bir yarışma düzenliyor. Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Savaşları'nı öğrencilerin bütün detaylarıyla daha iyi anlamaları amacıyla "Çanakkale" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, öğrencilerin Çanakkale kara, deniz, hava savaşları hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, bu savaşların kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini öğrenmelerinin amaçlandığı etkinlikte, yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yarışmaya girmemiş olması gerekiyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya'daki lise ve dengi okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin katılabileceği şiir yarışmasına başvurular 10 Mart 2017 tarihinde sona erecek.

10 Mart 2017 tarihinde sona erecek olan başvuruların, Yarışma Yürütme Kurulu tarafından değerlendirileceği ve sonuçlarının Nisan ayı sonunda açıklanacağı belirtildi. Birinciye bin, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 lira ödülün verileceği yarışmada, ayrıca mansiyon olarak da 3 yarışmacıya 100 lira para ödülü ile kitap hediye edilecek.

Detaylı bilgi ve iletişim için

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çanakkale" konulu şiir yarışması ile ilgili geniş ve detaylı bilgilerin; www.malatya.bel.tr internet adresinden, 0422 377 19 29 nolu telefondan, veya Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünden alınabileceği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilecik 2. Amatör Lig’de Mücadele Eden Kulüpler Sorunlarını Anlattı17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Uşak’taki Fetö/pdy Operasyonunda 9 Tutuklama17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Gergerli’den Vali Demirtaş’a Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Gaziantep’te 22 Stk “Evet“ Diyor17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Kilis Belediyesinden Anket Çalışması17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Başkan Yağcı Başarılı Sporcuyu Kabul Etti17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Harran’da Ak Parti Şubat Ayı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Genç Müsiad’dan 3t Programı17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Başkan Yaman Pazar Esnafını Gezdi17 Şubat 2017 Cuma 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti