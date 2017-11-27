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Çanakkale Köprüsü'nde iki farklı tabya kullanılacak

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Çanakkale Köprüsü'nde iki farklı tabya kullanılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tüm dünya için örnek proje olduğunu belirterek "Herhangi bir köprüden bahsetmiyoruz. Belki de Türkiye'de ilk olan iki farklı tabyanın kullanıldığı köprü olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tüm dünya için örnek proje olduğunu belirterek "Herhangi bir köprüden bahsetmiyoruz. Belki de Türkiye'de ilk olan iki farklı tabyanın kullanıldığı köprü olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisi ile Gelibolu ilçesindeki Sütlüce mevkisi arasında yapılacak "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiyesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki köprü projesinin tüm dünya için örnek proje olduğunu söyleyen Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa'nın da dünyanın da en uzun aralıklı köprüsü olacağına işaret ederek, "Herhangi bir köprüden bahsetmiyoruz. Baktığımızda, iki tane aynı anda köprü varmış gibi algılayacağımız bir imkandan bahsediyoruz. Bir köprü değil, iki tabyanın olacağı, gidişin ve gelişin ayrı tabyaları olacağı, iki köprü varmış gibi görülen bir köprüden bahsediyoruz. Çünkü buranın rüzgarla ilgili bir problemi var. Bu rüzgar etkisinin azaltılması için hem köprü ayaklarının, hem iki köprü olmasının kıymetli olduğunu mühendislerimiz ifade ettiler ve proje o şekilde hazırlandı. Belki de Türkiye'de ilk olan iki farklı tabyanın kullanıldığı köprü olacak" diye konuştu. 

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