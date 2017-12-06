Çanakkale Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu

Çanakkale merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, 17 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, 17 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Ordu, Konya, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Hakkari, Kahramanmaraş, Muş, Adıyaman, Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu iletişim ağı Bylock kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 34 kişiden, 17'si yakalandı. Firari 17 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri devam eden 17 kişiden işlemleri tamamlanan 2 kişinden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.