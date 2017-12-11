IHAAW122128-ASA/11-12-2017 - Çanakkale Yolun sonu, Garip Bir Cinayet ve bir çok filmin ünlü Yönetmeni Kemal Uzun, Şile'de evinde öldürüldü. Uzun'u öldürülen zanlı polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 11.12.2017 12:21:28 TSI NNNN
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Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet Ve Bir Çok Filmin Ünlü Yönetmeni Kemal Uzun, Şile’de Evinde Öldürüldü. Uzun’u Öldürülen Zanlı Polise Teslim Olurken, Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor.
IHAAW122128-ASA/11-12-2017 - Çanakkale Yolun sonu, Garip Bir Cinayet ve bir çok filmin ünlü Yönetmeni Kemal Uzun, Şile'de evinde öldürüldü.
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Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet Ve Bir Çok Filmin Ünlü Yönetmeni Kemal Uzun, Şile’de Evinde Öldürüldü. Uzun’u Öldürülen Zanlı Polise Teslim Olurken, Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor.IHAAW122128-ASA/11-12-2017 - Çanakkale Yolun sonu, Garip Bir Cinayet ve bir çok filmin ünlü Yönetmeni Kemal Uzun, Şile'de evinde öldürüldü.
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