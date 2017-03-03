  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Çanakkale’de 146 Kaçak Göçmen Yakalandı

» »
Çanakkale’de 146 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 146 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 146 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri Ece Limanı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçme hazırlığında olan 55'i Suriye, 43'ü Pakistan, 17'si Somali, 14'ü Afganistan, 6'sı Srilanka, 10'u Eritre, 1'i Yemen uyruklu toplam 146 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bazı kaçak göçmenlerin hasta ve yaralı olduğunu tespit edince bölgeye sağlık ekibi istedi. Kısa sürede Ece Limanı bölgesine gelen 112 sağlık ekipleri hasta ve yaralı kaçaklara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eceabat Sağlık Ocağı'na götürdüler. Ayrıca, ayağında kırık olduğu tespit edilen bir kişi ise Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eceabat'ta işlemleri tamamlanan 146 kaçak göçmen Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde bulunan Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale’de 146 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’de 146 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’de 146 Kaçak Göçmen Yakalandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Adliyesindeki Rüşvet Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 22:38
  • Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 22:33
  • Hırsız Polise Biber Gazı Sıktı03 Mart 2017 Cuma 22:18
  • Elazığ’da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı03 Mart 2017 Cuma 21:18
  • Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi03 Mart 2017 Cuma 21:18
  • Köpeğe Çarpmamak İçin Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı03 Mart 2017 Cuma 20:48
  • 4 Aylık Hamile Sevgilisini Döven Şahıs Serbest Bırakıldı03 Mart 2017 Cuma 20:33
  • Bilecik’te Trafik Kazası: 1 Ölü03 Mart 2017 Cuma 19:48
  • Tunceli’de İki Farklı Noktada Facia Önlendi03 Mart 2017 Cuma 19:28
  • Hdp İl Başkanı’nda Fetö İçerikli Yayın03 Mart 2017 Cuma 19:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti