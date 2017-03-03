Çanakkale’de 146 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 146 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 146 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri Ece Limanı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçme hazırlığında olan 55'i Suriye, 43'ü Pakistan, 17'si Somali, 14'ü Afganistan, 6'sı Srilanka, 10'u Eritre, 1'i Yemen uyruklu toplam 146 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bazı kaçak göçmenlerin hasta ve yaralı olduğunu tespit edince bölgeye sağlık ekibi istedi. Kısa sürede Ece Limanı bölgesine gelen 112 sağlık ekipleri hasta ve yaralı kaçaklara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eceabat Sağlık Ocağı'na götürdüler. Ayrıca, ayağında kırık olduğu tespit edilen bir kişi ise Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eceabat'ta işlemleri tamamlanan 146 kaçak göçmen Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde bulunan Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.