  • BIST 88.258
  • Altın 145,596
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Çanakkale’de ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ Paneli

» »
Çanakkale’de ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ Paneli
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof. Dr. Süheyl Batum, Çanakkale Baro Başkanlığının düzenlediği "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" konulu panele katıldı.

Prof. Dr. Süheyl Batum, Dr. Semih Dikkatli ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Çanakkale Baro Başkanlığı tarafından Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" konulu panele katıldı. Paneli, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, partililer ve çok sayıda vatandaş izledi. Panelin başında söz alan Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan'ın açılış konuşmasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, katılımcılara hitap etti.

Prof. Dr. Feyzioğlu, "Türk milleti kendisine pazarlanmaya çalışılan bu anayasa değişikliği paketini kabul etmemiştir, etmeyecektir. Sahadaki veriler bu şekildedir. Bu ürünün içinde halk yoktur, şahsi bir talep vardır. Şahsi bir ihtiras vardır, şahsi ihtirasla diğer kefedeki üstün milli menfaat karşılaştırıldığında milletimiz ama o sebeple, ama bu sebeple hayır demesi için var olan onlarca sebepten biriyle inanınız 16 Nisan'da hayır diyecektir. Bu konuşma sizi rahatlatmak, rehavete düşürmek, buradan evinize mutlu göndermek için yapılan bir konuşma değildir. Türkiye'nin her yerinden topladığımız verilerle, aldığımız o havayla, dokunarak edindiğimiz, insanlarının gözünün içine bakarak edindiğimiz izlenimlerle aktardığımız bir bilgi bu. Elbette anket çalışmaları var. Bugün sandık olsa sonuç hayır kazanacak. Önümüzdeki 50 kadar günü en iyi şekilde değerlendirip aranın daha da açılmasını sağlamak zorundayız" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale’de ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ Paneli24 Şubat 2017 Cuma 20:43
  • Valilikten Seçmen Listesi Uyarısı24 Şubat 2017 Cuma 19:33
  • Gürpınar Anadolu Lisesine Bilgisayar Desteği24 Şubat 2017 Cuma 18:58
  • Kırıkkale’den El Bab’daki Türk Askerine Anlamlı Destek24 Şubat 2017 Cuma 18:48
  • İk Uzmanları Seminerinde Buluştu24 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • Kalp Sağlığı Sağlık Söyleşisi Gerçekleştirildi24 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Eski Başbakan Yardımcılarından Chp’li Karayalçın: "Partili Devlet Başkanı İstemiyoruz"24 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Çocuklar Veremi Çizdi24 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Kaymakam Tunç’tan Bengi Toplantısı24 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Genci Vatandaşlar Kurtardı24 Şubat 2017 Cuma 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti