Çanakkale’de Cezaevinde Yangın

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunu atölye binalarının çatısında yangın çıktı.

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunu atölye binalarının çatısında yangın çıktı. Mebran kaplaması yapıldığı sırada çatının tutuşması neticesi başlayan yangın hapishanede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İçeriden haber alabilmek için hapishane önüne akın eden mahkum yakınları polisler tarafından güçlükle ikna edilebildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Atikhisar Caddesi'ndeki Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundaki atölye binalarının çatılarının onarılma işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korku ve paniğe neden olurken cezaevi personelinin haber vermesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangından haberdar olan mahkum yakınları da olay yerine akın etti. Hapishane önünde toplanan ve içerideki yakınlarıyla konuşabilmek için seferber olan mahkum yakınları polisler tarafından güçlükle ikna edildi.

Olayla ilgili mahkum yakınlarına açıklama yapan Cezaevi Müdürü Bekir Alanoğlu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, tutuklu ve hükümlüleri bahçeye çıkardıklarını sadece çatı kısmında yangın çıktığını söyledi. Tutuklu yakınlarının ısrarla içeriden biriyle görüşmek istemesi üzerine Cezaevi Müdürü Alanoğlu, içeriye girip cep telefonuyla bir tutukluyu hem eşi hem de annesiyle görüştürdü. Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlayan anne gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan yangınla ilgili olarak yazılı açımlama yapan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı yangının kontrol altına alındığını söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumumuza ait atölye binalarının çatısında yapılmakta olan onarım sırasında, çatıda bir yangın meydana gelmiş olup yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ve kurum personelimizin yardımıyla kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmayıp, bir miktar maddi zararımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.