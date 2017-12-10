Çanakkale’de Çıkan Yangında Cami Kullanılmaz Hale Geldi

Çanakkale'de 1955 yılında yapılan Baklacı Camii'nde yangın çıktı.

Çanakkale'de 1955 yılında yapılan Baklacı Camii'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının ardından cami kullanılamaz hale geldi. Camiye gelerek incelemelerde bulunan ve camide müftülük yetkilileri ile hasar tespit çalışması yapan Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, cami yangınını tinercilerin çıkardığını tahmin ettiklerini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Bombacı Veli Sokak üzerindeki Baklacı Camii'nde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Caminin içinden alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından cami içindeki yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahale ettiği yangının sonrasında cami kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından camide minber ile çevresi ve kütüphane bölümünün yanı sıra halılar, duvarlar, tavan, klimalar ve bazı dini kitaplar yanarak kullanılmaz hale geldi. Camiye gelerek incelemelerde bulunan ve camide müftülük yetkilileri ile hasar tespit çalışması yapan Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, cami içinde cemaatle de görüşerek bilgi verdi. Yangının saat 03.30 sıralarında meydana geldiğini belirten İl Müftüsü Gökce, cami yangınını tinercilerin çıkardığını tahmin ettiklerini ifade etti. Müftü Gökce, "Yangın komşular tarafından görülüp, itfaiyeye haber verildi. Şu anda yangından mütevellit içeride biraz tahribat var. İnşallah Valiliğimiz, Müftülüğümüz ve diğer devlet birimleriyle burayı en kısa zamanda asli hüviyetine döndüreceğiz. Tabi faili ya da failleri konusunda ifade ettim, emniyetimiz şu anda gerekli incelemeyi yapıyor. Caminin içinde ve çevresinde kameralar var. Oralardan bir şey elde edilebilirse, failler tespit edilmiş veya fail tespit edilmiş olacak. Burada dine, diyanete, müftülüğe, camiye dini bir saldırı olduğu kanaatinde değiliz. Havalar soğudu. Ben şahsen, dışarıda üşüyen, dışarıda yatıp kalkan insanların bunu yaptığı kanaatini taşıyorum. Doğru olmayabilir de. Gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.