Çanakkale’de Elektrik Kesintisi

Çanakkale'de tesis çalışması kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Çanakkale'de tesis çalışması kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)'dan yapılan yazılı açıklamada; Tesis Çalışması kapsamında 1 Mart Çarşamba günü sabah saat 06.30 ile 07.30 saatleri arasında Barbaros Mahallesi'nin tamamında, Ayrıca Çanakkale Havalimanı, Özel Anadolu Hastanesi, Vali Konağı, Troya AVM, 17 Burda AVM, Belediye Terfi İstasyonu, Kepez KİPA, Kolin Otel ve Kepez Boğazkent Mahallesi'nin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.