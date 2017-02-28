Çanakkale’de Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale'de sis sebebiyle aksayan feribot seferleri yeniden yapılmaya başlandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam başlayan yoğun sis sebebiyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hattında ulaşım yeniden başladı. Kesi sisten dolayı iptal edilen seferlerin tekrar başladığını ifade eden GESTAŞ yetkilileri, şu an için bir aksama bulunmadığını belirtti.
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