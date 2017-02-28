Çanakkale’de Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale'de sis sebebiyle aksayan feribot seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

Çanakkale'de sis sebebiyle aksayan feribot seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam başlayan yoğun sis sebebiyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hattında ulaşım yeniden başladı. Kesi sisten dolayı iptal edilen seferlerin tekrar başladığını ifade eden GESTAŞ yetkilileri, şu an için bir aksama bulunmadığını belirtti.