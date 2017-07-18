Çanakkale’de Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarına mensup şüphelilere yönelik il merkezi, Gökçeada ilçesi ve şehir dışındaki bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.
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