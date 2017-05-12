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Çanakkale’de Gemide 293 Kilo Kokain Ele Geçirilmesi Kameraya Yansıdı

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Çanakkale’de Gemide 293 Kilo Kokain Ele Geçirilmesi Kameraya Yansıdı
Çanakkale Boğazı'nda bir gemiye yapılan operasyonda ele geçirilen 293 kilogram kokainin bulunma anı polis kamerasınca kaydedildi.

Çanakkale Boğazı'nda bir gemiye yapılan operasyonda ele geçirilen 293 kilogram kokainin bulunma anı polis kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Boğazı'na giriş yapacak Singapur bandıralı bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarını alan KOM Daire Başkanlığı, durumu Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik başlatılan soruşturmada, bahse konu gemi Çanakkale Boğazı'nda Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Gemi, bin 900 adet konteyner olması ve Çanakkale'de gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmaması sebebi ile Başsavcılığın talimatı ile gerekli güvenlik tedbirleri alınarak İzmit Derince Limanı'na götürüldü. Burada yapılan aramada muz yüklü bir konteynırın içerisinde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Polisin uyuşturucuyu bulma anı ise polis kamerasınca kaydedildi.

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