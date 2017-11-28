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Çanakkale’de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

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Çanakkale’de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı
Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. Yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken, otobüsün yarısı tamamen yandı.

Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. Yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken, otobüsün yarısı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 17.45 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ç2 hattında yolcu taşıyan Kadir Gürbüz idaresindeki 17 H 0090 plakalı Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün motoru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Şoför Gürbüz, otobüsü durağa çekip kapıları açtı. Yoğun dumanın kapladığı otobüsün içindeki yolcular kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Bölgede polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, Atatürk Caddesi'ndeki yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Korku ve paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yarısı tamamen yanan otobüs çekici ile garaja çekildi. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses, olay yerine gelerek şoför Kadir Gürbüz'den bilgi aldı.

Otobüsün yanma anlarını telefonuyla görüntüleyen 14 yaşındaki Saim Karaoğlu, "Ben anneannemden ders yapmaktan dönüyordum. Yolda otobüsü yanarken gördüm ve çok korktum, endişelendim. Cep telefonumun kamerası ile de o anları görüntüledim" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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