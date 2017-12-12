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Çanakkale’de ’İyi Dersler Şoför Amca’ Projesi

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Çanakkale’de ’İyi Dersler Şoför Amca’ Projesi
Çanakkale'de "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Trafik Tim Komutanlarına ve İlçe Milli Eğitim...

Çanakkale'de "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Trafik Tim Komutanlarına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli taşımalı eğitimden sorumlu Şube Müdürlerine proje ile ilgili eğitim verildi.

Taşımalı eğitim kapsamındaki servis şoförlerinin kapasitelerini geliştirmek ve öğrenci ile velilerde trafik güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTURK ve MICHELIN arasında imzalanan protokol ile "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Çanakkale Öğretmen Evi'nde İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Trafik Tim Komutanlarına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli taşımalı eğitimden sorumlu Şube Müdürlerine proje ile ilgili eğitim verildi.

Proje ile ilgili olarak eğitim alan Jandarma Trafik ve Milli Eğitim personeli, okul servis araç şoförlerine, öğrencilere ve velilere yönelik trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla proje kapsamında eğitim ve seminer verecek.

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